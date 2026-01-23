Правоохранители не смогли сдержать эмоции

Музыкальный вечер в грузинском городе Ткибули закончился громким скандалом и дракой с участием полицейских. Причиной конфликта стали песни Михаила Шуфутинского, прозвучавшие в одном из местных ресторанов.

В заведении одновременно отдыхали две компании сотрудников правоохранительных органов. Одна группа решила заказать композиции российской знаменитости, относящиеся, по оценке некоторых, к "воровскому шансону". Это вызвало резкое недовольство у их коллег, которые потребовали немедленно сменить музыку и в грубейшей форме осудили звучание подобных песен.

Сначала спор ограничивался резкими словами и взаимными претензиями, однако напряжение быстро переросло в открытую потасовку. Ситуация вышла из-под контроля настолько, что для наведения порядка пришлось вызывать других полицейских.

В итоге всех участников конфликта задержали и доставили в отделение. Информация о том, последуют ли дисциплинарные взыскания в отношении полицейских, пока не озвучена, однако инцидент уже вызвал широкий резонанс и сильно удивил даже местных жителей.

К слову, недавно ставший "яблоком раздора" артист отрекся от США.