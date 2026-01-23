Грузинские полицейские устроили драку из-за Шуфутинского

Грузинские полицейские устроили мордобой из-за Шуфутинского
Михаил Шуфутинский. Фото: Оператор канала Дениса Клявера/wikimedia.org
Правоохранители не смогли сдержать эмоции

Музыкальный вечер в грузинском городе Ткибули закончился громким скандалом и дракой с участием полицейских. Причиной конфликта стали песни Михаила Шуфутинского, прозвучавшие в одном из местных ресторанов.

В заведении одновременно отдыхали две компании сотрудников правоохранительных органов. Одна группа решила заказать композиции российской знаменитости, относящиеся, по оценке некоторых, к "воровскому шансону". Это вызвало резкое недовольство у их коллег, которые потребовали немедленно сменить музыку и в грубейшей форме осудили звучание подобных песен.

Сначала спор ограничивался резкими словами и взаимными претензиями, однако напряжение быстро переросло в открытую потасовку. Ситуация вышла из-под контроля настолько, что для наведения порядка пришлось вызывать других полицейских.

В итоге всех участников конфликта задержали и доставили в отделение. Информация о том, последуют ли дисциплинарные взыскания в отношении полицейских, пока не озвучена, однако инцидент уже вызвал широкий резонанс и сильно удивил даже местных жителей.

К слову, недавно ставший "яблоком раздора" артист отрекся от США.

Источник: ТВ Пирвели ✓ Надежный источник
По теме

"Хозяин сказал": что известно о новой встрече Зеленского и Трампа

Визит главы киевского режима в Давос стал показательным

"Со мной неинтересно?" Поездка Зеленского в Давос закончилась позорным конфузом

Политик-комик попал в неприятную ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей