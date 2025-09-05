Известный артист Шуфутинский отрекся от США и получил российский паспорт

Известный артист отрекся от США и получил российский паспорт
Фото: АГН "Москва"
Ранее долгие годы он вместе с семьей проживал в Америке

Михаил Шуфутинский официально стал гражданином России. После событий 2022 года артист отказался возвращаться в США, решив жить в Москве. Также он называл конфликт "авантюрной многоходовкой" американцев.

Долгое время исполнитель не получал российский паспорт, указывая, что власти США плохо относятся к двойному гражданству. Поэтому в Россию ему приходилось приезжать благодаря ВНЖ.

В 2022 году у американского паспорта Шуфутинского истек срок годности, а с продлением появились трудности – в посольстве США начали вставлять палки в колеса, отказываясь принимать его в некоторых странах. В результате знаменитость решил заиметь российское гражданство.

Как напоминает SHOT, певец эмигрировал в Штаты еще в начале 80-х. Там он купил дом, где проживал вместе с супругой и сыновьями. В нулевых Шуфутинский стал регулярно наведываться в Россию.

В последнее время знаменитость стал регулярно давать в стране концерты, которые собирают тысячи зрителей. Новый пик популярности у артиста случился после того, как в Сети завирусилась его песня "3 сентября". Недавно Шуфутинский дал представление в Государственном Кремлевском дворце, за которое, по подсчетам экспертов, получил около 36 млн рублей.

Источник: SHOT

В США пригрозили разбомбить газопровод "Сила Сибири 2"

Американцы уже готовятся нанести удар по Москве и Пекину

"Как раньше не будет": Азербайджан получил жесткий сигнал из Кремля

Баку отлично поработал на то, чтобы испортить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей