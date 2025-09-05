Известный артист Шуфутинский отрекся от США и получил российский паспорт

Ранее долгие годы он вместе с семьей проживал в Америке

Михаил Шуфутинский официально стал гражданином России. После событий 2022 года артист отказался возвращаться в США, решив жить в Москве. Также он называл конфликт "авантюрной многоходовкой" американцев.

Долгое время исполнитель не получал российский паспорт, указывая, что власти США плохо относятся к двойному гражданству. Поэтому в Россию ему приходилось приезжать благодаря ВНЖ.

В 2022 году у американского паспорта Шуфутинского истек срок годности, а с продлением появились трудности – в посольстве США начали вставлять палки в колеса, отказываясь принимать его в некоторых странах. В результате знаменитость решил заиметь российское гражданство.

Как напоминает SHOT, певец эмигрировал в Штаты еще в начале 80-х. Там он купил дом, где проживал вместе с супругой и сыновьями. В нулевых Шуфутинский стал регулярно наведываться в Россию.

В последнее время знаменитость стал регулярно давать в стране концерты, которые собирают тысячи зрителей. Новый пик популярности у артиста случился после того, как в Сети завирусилась его песня "3 сентября". Недавно Шуфутинский дал представление в Государственном Кремлевском дворце, за которое, по подсчетам экспертов, получил около 36 млн рублей.