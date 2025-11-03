Шуфутинского похвалили за использование инвалидной коляски

Шуфутинского похвалили за использование инвалидной коляски
Михаил Шуфутинский. Фото: АГН "Москва"
Знаменитости требуется поддержка

Популярный российский исполнитель Михаил Шуфутинский начал пользоваться инвалидной коляской, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник. Об этом рассказал медицинский специалист Андрей Кондрахин в интервью журналистам. 

Медик отметил, что в пожилом возрасте подобные меры помогают избежать сильных болей и осложнений. Он объяснил, что с годами позвоночные диски теряют эластичность, а плотность костей снижается, из-за чего повышается риск спонтанных переломов.

Эксперт подчеркнул, что использование коляски – это не признак слабости, а разумный способ поддерживать здоровье. Он пояснил, что такие средства передвижения помогают равномерно распределять вес тела и тем самым "разгружают" позвоночник, позволяя человеку чувствовать себя лучше и сохранять активность.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник

Новый кровавый план Киева против России раскрыт: в ФРГ выложили подробности

Власти Незалежной не собираются останавливаться на достигнутом

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей