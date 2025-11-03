Шуфутинского похвалили за использование инвалидной коляски

Знаменитости требуется поддержка

Популярный российский исполнитель Михаил Шуфутинский начал пользоваться инвалидной коляской, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник. Об этом рассказал медицинский специалист Андрей Кондрахин в интервью журналистам.

Медик отметил, что в пожилом возрасте подобные меры помогают избежать сильных болей и осложнений. Он объяснил, что с годами позвоночные диски теряют эластичность, а плотность костей снижается, из-за чего повышается риск спонтанных переломов.

Эксперт подчеркнул, что использование коляски – это не признак слабости, а разумный способ поддерживать здоровье. Он пояснил, что такие средства передвижения помогают равномерно распределять вес тела и тем самым "разгружают" позвоночник, позволяя человеку чувствовать себя лучше и сохранять активность.