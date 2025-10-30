Посол Дарчиев сообщил о результатах обращения Мелании Трамп к Путину

Обращение Мелании Трамп лично к Путину: объявлены результаты
Мелания Трамп. Фото: соцсети
Первая леди попросила главу России помочь

Российский посол в Америке Александр Дарчиев сообщил, что обращение первой леди Штатов Мелании Трамп к главнокомандующему РФ Владимиру Путину стало поводом для конкретных гуманитарных действий*, в результате которых дети, пострадавшие от конфликтной ситуации, смогли вернуться к родным.

Дипломатический работник отметил, что именно благодаря конструктивному взаимодействию между сторонами удалось оперативно помочь нескольким несовершеннолетним, находившимся в зоне боестолкновений. 

Напомним, на Западе активно распространяются недостоверные обвинения в том, будто наша страна якобы "вывозит" малолетних из Незалежной. Разумеется, подобные заявления не имеют под собой реальной основы и используются как элемент пропаганды, направленной на дискредитацию Москвы. На деле российская сторона занимается исключительно возвращением детей родным и их безопасным устройством.

Дарчиев также отметил, что все операции по воссоединению проходят под контролем Международного Комитета Красного Креста. Семеро украинских детей были возвращены родственникам, а одна девочка – в Россию.

К слову, ранее было объявлено, что "преемник" Путина "вышел из тени".

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
