Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Российский посол в Америке Александр Дарчиев сообщил, что обращение первой леди Штатов Мелании Трамп к главнокомандующему РФ Владимиру Путину стало поводом для конкретных гуманитарных действий*, в результате которых дети, пострадавшие от конфликтной ситуации, смогли вернуться к родным.
Дипломатический работник отметил, что именно благодаря конструктивному взаимодействию между сторонами удалось оперативно помочь нескольким несовершеннолетним, находившимся в зоне боестолкновений.
Напомним, на Западе активно распространяются недостоверные обвинения в том, будто наша страна якобы "вывозит" малолетних из Незалежной. Разумеется, подобные заявления не имеют под собой реальной основы и используются как элемент пропаганды, направленной на дискредитацию Москвы. На деле российская сторона занимается исключительно возвращением детей родным и их безопасным устройством.
Дарчиев также отметил, что все операции по воссоединению проходят под контролем Международного Комитета Красного Креста. Семеро украинских детей были возвращены родственникам, а одна девочка – в Россию.
К слову, ранее было объявлено, что "преемник" Путина "вышел из тени".
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
Многим европейцам надоел затяжной конфликт
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу