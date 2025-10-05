Названы самые полезные овощи в осенний период

Названы самые полезные овощи в осенний период
Фото: freepik.com
Три популярных и доступных продукта могут оказать оздоровительный эффект на весь организм

Тыква, свекла и капуста – самые полезные овощи для осеннего периода, утверждает врач Елена Устинова. Специалист отмечает, что их нужно обязательно включить в свой рацион, если человек хочет быть здоровым.

К примеру, тыква является довольно легким продуктом, но при этом богатым витаминами и клетчаткой для здоровья желудочно-кишечного тракта. Если съесть около 100 граммов плода, то можно восполнить суточную норму витамина А.

Свекла, несмотря на наличие сахаров, не обладает высокой калорийностью и поэтому считается диетическим продуктом. Ее главная ценность – антоцианы, которые обладают антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом. Дополнительно овощ может наладить работу ЖКТ.

Белокочанная капуста в осенний период тоже очень полезна, особенно для женщин, поскольку содержит вещества, способные снижать риск развития рака молочной железы.

"Еще в белокочанной капусте есть витамин U – редкий элемент, способный заживлять слизистые оболочки и снижать риск обострений гастрита и язвенной болезни", – пояснила медик.

Источник: Газета.ру

По просьбе США: Британия пошла на радикальный шаг против России

Не исключено, что в ближайшем будущем подключатся и другие страны НАТО

Путин послал Европе страшное послание во время "Валдая"

В этом уверены в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей