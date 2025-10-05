Названы самые полезные овощи в осенний период

Три популярных и доступных продукта могут оказать оздоровительный эффект на весь организм

Тыква, свекла и капуста – самые полезные овощи для осеннего периода, утверждает врач Елена Устинова. Специалист отмечает, что их нужно обязательно включить в свой рацион, если человек хочет быть здоровым.

К примеру, тыква является довольно легким продуктом, но при этом богатым витаминами и клетчаткой для здоровья желудочно-кишечного тракта. Если съесть около 100 граммов плода, то можно восполнить суточную норму витамина А.

Свекла, несмотря на наличие сахаров, не обладает высокой калорийностью и поэтому считается диетическим продуктом. Ее главная ценность – антоцианы, которые обладают антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом. Дополнительно овощ может наладить работу ЖКТ.

Белокочанная капуста в осенний период тоже очень полезна, особенно для женщин, поскольку содержит вещества, способные снижать риск развития рака молочной железы.

"Еще в белокочанной капусте есть витамин U – редкий элемент, способный заживлять слизистые оболочки и снижать риск обострений гастрита и язвенной болезни", – пояснила медик.