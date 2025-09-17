Эксперт Гончарова рассказала о пользе и вреде томатов

Курс рубля
Существует распространенное мнение, что помидоры могут навредить людям с определенными болезнями, несмотря на то, что этот овощ богат витаминами и другими ценными веществами. Об этом рассказала ревматолог Вероника Гончарова.
Ранее считалось, что при артрите и подагре стоит полностью отказаться от томатов. В них есть пурины и алкалоиды, которые якобы способны ухудшить состояние суставов.
Однако исследования показали: вред действительно возможен, но только при чрезмерном употреблении, особенно если речь идет о недозрелых плодах.
Медик пояснила, что доктора по привычке советуют пациентам с подагрой исключать помидоры. Впрочем, как утверждает сама специалист, основная опасность для суставов кроется вовсе не в них, а в алкоголе. Именно отказ от спиртного, по ее словам, способен реально улучшить состояние здоровья.
По мнению эксперта, артрит и подагра должны стать поводом для пересмотра питания. Лучше налегать на овощи и простые углеводы, а животные жиры максимально ограничить.
