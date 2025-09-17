Эксперт Гончарова рассказала о пользе и вреде томатов

Кому могут навредить помидоры
Фото: www.unsplash.com
С самым популярным овощем нужно быть аккуратнее

Существует распространенное мнение, что помидоры могут навредить людям с определенными болезнями, несмотря на то, что этот овощ богат витаминами и другими ценными веществами. Об этом рассказала ревматолог Вероника Гончарова.

Ранее считалось, что при артрите и подагре стоит полностью отказаться от томатов. В них есть пурины и алкалоиды, которые якобы способны ухудшить состояние суставов.

Однако исследования показали: вред действительно возможен, но только при чрезмерном употреблении, особенно если речь идет о недозрелых плодах.

Медик пояснила, что доктора по привычке советуют пациентам с подагрой исключать помидоры. Впрочем, как утверждает сама специалист, основная опасность для суставов кроется вовсе не в них, а в алкоголе. Именно отказ от спиртного, по ее словам, способен реально улучшить состояние здоровья.

По мнению эксперта, артрит и подагра должны стать поводом для пересмотра питания. Лучше налегать на овощи и простые углеводы, а животные жиры максимально ограничить.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

Тайный козырь Путина вызвал ужас в Великобритании

Россию заподозрили в слежке за важным инфраструктурным объектом для возможного удара

Пропажа Герасимова: в Кремле выступили с заявлением

Военный впервые не приехал на важные маневры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей