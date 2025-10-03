Доктор назвал части курицы, в которых содержатся неубиваемые паразиты и токсины

Неубиваемые паразиты и токсины: названы самые опасные части курицы
Любимое мясо может серьезно подорвать здоровье

Россиянам назвали самые опасные части курицы. Врач-хирург Александр Умнов объяснил, что в тушке есть места, где скапливаются паразиты и токсины, которые не уничтожит даже высокая температура.

Самыми рискованными он назвал легкие и гузку. Именно там обитают бактерии, из-за которых лучше вообще отказаться от этих частей. Не стоит доверять и куриным головам: в них за жизнь птицы собираются вредные вещества, которые не исчезают даже после долгой готовки.

Отдельно врач остановился на печени. Да, она полезна – в ней много железа, меди и витамина В12. Но переедать ее опасно. Из-за высокого холестерина она противопоказана людям с больными почками, язвой или гастритом, а детям до трех лет ее и вовсе давать нельзя.

Главная угроза – избыток витамина А. Его накопление способно вызвать тошноту, головокружения и мигрени, а в будущем даже навредить мозгу и костям. Поэтому печень, как подчеркнул эксперт, стоит есть только в меру.

