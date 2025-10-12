"Старческий запах": когда и почему он появляется

Фото: www.unsplash.com
С неприятным ароматом нужно бороться

С возрастом тело человека начинает пахнуть иначе – и это не связано с гигиеной. Ученые выяснили, что особый запах, который часто называют "старческим", появляется из-за естественных биохимических изменений в организме.

После 45–50 лет в коже начинает активно вырабатываться вещество под названием 2-ноненаль – результат окисления жирных кислот. Его запах устойчив и плохо смывается водой, потому что соединение жирорастворимо.

Даже при ежедневном уходе аромат возвращается снова. В Японии этот феномен называют "карейшу", и именно там разработали специальные средства с экстрактом хурмы и зеленого чая, которые помогают нейтрализовать его.

Кроме того, у пожилых людей запах может усиливаться из-за редкого мытья – зачастую это связано со страхом поскользнуться или с сухостью кожи. Дерматологи советуют принимать душ с теплой водой, использовать мягкие крем-гели и нейтральное мыло.

Проблему может усугублять и питание: избыток жирной пищи или плохо переваривающиеся продукты вызывают неприятные запахи. Также источником может стать недержание мочи или хронические болезни.

Чтобы уменьшить "старческий аромат", важно не только ухаживать за телом, но и чаще стирать одежду, проветривать комнаты и избавляться от лишнего текстиля, который впитывает запахи.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

