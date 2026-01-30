Психотерапевт рассказала, как похудеть без самозапретов: топ-3 правила

Психотерапевт рассказала, как похудеть без самозапретов: топ-3 правила
Постоянные табу - путь к срывам и перееданиям

Жесткие попытки самоограничений в рационе грозят набором веса, предупреждает психиатр, психотерапевт НМИЦ эндокринологии Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Специалист отметила, что похудеть можно и без диет. Для восстановления и удерживания здорового пищевого поведения требуется не создание табу, а формирование разнообразного, сбалансированного рациона с нормальными порциями.

Жесткие запреты, отметила специалист – это путь к внутреннему конфликту и риск срывов и перееданий, особенно в состоянии стресса или усталости. Так что ключ лежит не в запрете, а в осознанном подходе.

Психотерапевт перечислила "три кита" здорового питания. Первый – регулярность и баланс. Питайтесь трижды в день с полезными перекусами и не ешьте на ночь. Последний прием желательно завершить до 20:00.

"Второй кит" – соблюдение принципа компенсации. Если вы желаете съесть что-то высококалорийное, запланируйте это на первую половину дня и компенсируйте физической нагрузкой. 

В-третьих, нужно помнить о мотивации. Запреты – опасное дело, особенно при плохом настроении, когда мы стремимся получить удовольствие от пищи.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник

