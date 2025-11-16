Медик опровергла популярный миф о вреде ужина после шести вечера

Медик опровергла популярный миф о вреде ужина после шести вечера
Фото: freepik.com
продолжениеО чем говорит холод в конечностях: эндокринолог перечислила варианты
А соблюдать интервал между приемом пищи и отходом ко сну необходимо всем

Мнение о вреде приема пищи после шести вечера до сих пор научно не подтверждено. Однако правило завершать ужинать не позднее, чем за три часа до сна, актуально до сих пор, отметила врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

После 18:00, подчеркнула медик, прием пищи важен и необходим. А рекомендации, которые касаются режима питания, часто индивидуальны.

Как указала Ладыгина, для людей с нарушением толерантности к глюкозе характерны ночные пробуждения. Причиной является падение уровня сахара. Чтобы избежать нарушений сна, медик рекомендует легко перекусить перед сном – к примеру, съесть пару вареных яиц, либо закусить орехами.

А во время грудного вскармливания можно добавить прием пищи даже перед сном и посреди ночи – молоко должно быть питательным для младенца.

Для некоторых пациентов от 40 лет и старше интервальное голодание может оказаться эффективным. Безусловно, назначать его можно исключительно при отсутствии противопоказаний.

Необходимо принимать во внимание особенности организма. Длительное отсутствие приема пищи при синдроме Жильбера, сахарном диабете I типа, либо после удаления желчного пузыря опасно.

Оптимальный ужин, указала медик, должен быть богатым на белки и углеводы (лучше с овощами без крахмала). 

А недавно ученые рассказали, каким должен быть идеальный завтрак. Вечной классикой признали овсянку – из-за обилия клетчатки, способности контролировать аппетит и надолго сохранять чувство сытности. А исследования подтверждают ее положительное влияние на гормоны голода и способствование поддержанию веса.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
