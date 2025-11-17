О чем говорит холод в конечностях: эндокринолог перечислила варианты

О чем говорит холод в конечностях: эндокринолог перечислила варианты
Фото: freepik.com
Прислушайтесь к себе, если вы постоянно мерзнете под пледом в теплой квартире

Некоторые пациенты жалуются на холодные конечности даже при нахождении в тепле – часто это можно считать индивидуальной особенностью, однако важно осознавать сигналы, которые посылает организм с помощью холода. 

По словам медика, чаще всего причина кроется в дефиците железа. Оно является одним из компонентов гемоглобина, переносящего кислород.

При его дефицита организм насыщает кислородом мозг с сердцем. А вот мышцы с кожей в конечностях начинают мерзнуть. Симптоматика анемии – вечная усталость, бледная кожа лица и учащенное сердцебиение. 

Другая причина – гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы). При ее недостаточной работе обмен веществ замедляется, и выработка тепла снижается. Человек начинает чувствовать усталость, замечать сухость кожи с выпадением волос и набором веса.

Еще один из вариантов – пониженное артериальное давление. Если вы курите, серьезно задумайтесь об исключении этой вредной привычки, вызывающей спазм сосудов и ухудшающей кровообращение.

Поэтому холод в конечностях не стоит считать безобидным явлением. При регулярности этих ощущений обратитесь к терапевту. 

Ранее россиянам рассказали о причинах дневной сонливости. Невролог отметила, что нормальное желание поспать днем продиктовано лишь кратким переутомлением, либо бодрствованием после бессонной ночи. А вот засыпание на ходу после нормального сна – повод для беспокойства. Игнорировать такую проблему нельзя, в причинах поможет разобраться терапевт, либо сомнолог.

А не так давно россиянам рекомендовали отказаться от привычки отсыпаться на выходных – терапевт объяснила, что организм может воспринять такой отдых как сбой в биоритме. Для тела это равносильно перелетом через несколько часовых поясов.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Закупает замки": куда переедет Зеленский – раскрыт план побега

После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

На Западе открыто обвинили Зеленского в ударах по инфраструктуре НАТО

Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей