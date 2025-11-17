О чем говорит холод в конечностях: эндокринолог перечислила варианты

Прислушайтесь к себе, если вы постоянно мерзнете под пледом в теплой квартире

Некоторые пациенты жалуются на холодные конечности даже при нахождении в тепле – часто это можно считать индивидуальной особенностью, однако важно осознавать сигналы, которые посылает организм с помощью холода.

По словам медика, чаще всего причина кроется в дефиците железа. Оно является одним из компонентов гемоглобина, переносящего кислород.

При его дефицита организм насыщает кислородом мозг с сердцем. А вот мышцы с кожей в конечностях начинают мерзнуть. Симптоматика анемии – вечная усталость, бледная кожа лица и учащенное сердцебиение.

Другая причина – гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы). При ее недостаточной работе обмен веществ замедляется, и выработка тепла снижается. Человек начинает чувствовать усталость, замечать сухость кожи с выпадением волос и набором веса.

Еще один из вариантов – пониженное артериальное давление. Если вы курите, серьезно задумайтесь об исключении этой вредной привычки, вызывающей спазм сосудов и ухудшающей кровообращение.

Поэтому холод в конечностях не стоит считать безобидным явлением. При регулярности этих ощущений обратитесь к терапевту.

