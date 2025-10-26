Почему тянет на сладкое или соленое: неожиданные причины

Нередко так организм пытается подать важный сигнал

Тяга к определенному виду продуктов может сигнализировать о различных нарушениях состояния здоровья, предупреждают врачи. Например, указывать на дефицит тех или иных веществ в организме. И с помощью непреодолимого желания определенного типа еды кишечные бактерии подают сигнал в мозг, что в теле не все в порядке.

Например, если человек часто испытывает тягу к сладостям, это может указывать не нехватку магния или хрома. Все дело в том, что элементы связаны с работой центров удовольствия, и так он сможет получить дополнительное питание. Любовь к соленым продуктам указывает на наличие стрессов, истощение функций надпочечников либо на потерю натрия организмом. Последнее часто случается при большом объеме физической активности.

Специалисты утверждают, что скорректировать такие предпочтения можно с помощью корректировки питания. Достаточно добавить в повседневный рацион побольше клетчатки, которая является хорошей питательной средой для кишечных бактерий. Это в перспективе улучшит работу кишечника и усвояемость других питательных веществ.