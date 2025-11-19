Ученые впервые установили крайне опасную связь апноэ и бессонницы

Оба нарушения приводят к неуправляемой гипертонии

Апноэ сопровождается кратковременными и частыми остановками дыхания, что чревато кислородным дефицитом. Как следствие, у страдающих от такого нарушения людей повышается развитие гипертонии, говорится в исследовании Гетеборгского университета в Швеции.

Гипертония, в свою очередь, является предвестником инфаркта и инсульта. Наиболее частые причины – лишний вес, хронический стресс и заболевания почек.

Апноэ с давних пор известно среди ученых как один из факторов риска, который приводит к развитию гипертонии. Однако ученые впервые смогли установить, что вкупе с бессонницей она формирует крайне серьезную опасность неуправляемого повышения артериального давления, отмечает портал "Ридлайф.ру".

По итогам исследования, в котором участвовали практически четыре тысячи взрослых, оказалось, что высокое давление было выявлено лишь у 4,5% участников исключительно с бессонницей, у 7,9% – страдающих от апноэ и у 10,2% – у тех, у кого зафиксировано оба нарушения. Показателем повышенного давления было от 140+90 мм. рт. ст.

Автор исследования отмечает, что эти два нарушения тесно связаны с высоким давлением, что является ценной информацией для определения пациентов, которых необходимо исследовать особенно тщательно.

Ранее невролог рассказала, в каком случае необходимо беспокоиться из-за дневной сонливости.