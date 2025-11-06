Канадские ученые развеяли миф о чрезмерном вреде смартфонов перед сном

"Залипать" в гаджетах перед ночным отдыхом не так опасно, как предполагалось

"Залипание" в гаджетах на сон грядущий не так вредно, как считалось прежде, выяснили канадские ученые. Вопреки сложившемуся мнению, использование телефона в это время не влияет на сон в негативную сторону у взрослых людей.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. взрослых. Их расспрашивали о привычках использования гаджетов перед засыпанием, а также о состоянии сна.

Как установили ученые, качество сна в целом идентично у обоих групп: тех, кто сидит в телефоне перед тем, как заснуть, и у избегающих такой привычки.

А вот участники, пользующиеся смартфоном реже раза в неделю перед сном, отметили самую высокую стабильность ночного отдыха. Пользующиеся смартфоном перед сном чаще жаловались на худшие показатели сна.

Прежние исследования по влиянию синего света, говорится в материале, не принимали во внимание возраст человека, время использования и интенсивность воздействия.

Действительно, подросткам важно ограничить воздействие этого света в вечернее время. Половое созревание сопровождается повышенной чувствительностью. А с годами эта восприимчивость понижается.

Ученые рекомендуют взрослым одну неделю фиксировать качество сна в обычном режиме. А на следующей – свести к минимуму гаджеты за час до сна, и зафиксировать эту информацию, передает портал "Ридлайф.ру". Если разница незаметна, то устройства не являются той угрозой, о которой ранее предупреждали ученые.

А недавно терапевт Анастасия Агаева рекомендовала россиянам не практиковать привычку отсыпаться перед рабочими буднями по субботам и воскресеньям – впрок, предупреждает специалист, выспаться невозможно, и для организма это чревато сбоем биочасов. К тому же, подобный сон не приносит ощутимой пользы: он является поверхностным, и при пробуждении человек ощущает себя разбитым и уставшим.