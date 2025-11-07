Ученые из США подтвердили пользу розмарина для кожи после тренда соцсетей

Целебные свойства, о которых говорили бьюти-инфлюенсеры, удалось раскрыть в ходе исследований

Тренд из соцсетей, где пользователи заявляют о целебных свойствах розмарина для кожи, смог получить научное подтверждение: ученые из США выяснили, что соединения в листьях этого растения ускоряет регенерацию кожи и уменьшают рубцевание.

По данным экспертов, весь секрет кроется в карнозиновой кислоте – антиоксиданте, который является экстрактом розмарина. Он переключает процесс восстановления с рубцов на заживление кожного покрова.

Ученые решили провести исследование после массового контента бьюти-блогеров, которые расхваливали сыворотки домашнего производства с использованием розмарина.

Эксперименты позволили также открыть локальный эффект: следы рубцевания исчезали лишь при нанесении крема с карнозиновой кислотой исключительно на поврежденном участке кожи – не на удаленных участках, пишет портал "Ридлайф.ру".

Исследователи подчеркивают: перед тем, как включить средства из розмарина в уход, необходимы консультации с медиком.

