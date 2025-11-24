Ученые рассказали, сколько должен длиться полезный дневной сон

Послеобеденное "окно" - лучшее время, чтобы восстановиться

Современные исследования показывают, что 20-30 минут сна днем заметно снижают риски инсульта и помогают мозгу "продлевать" молодость. Наука ныне доказывает, что короткий дневной отдых восстанавливает внимание, снижает стресс и связан с с меньшим риском возникновения ряда сосудистых заболеваний.

Однако долгие дневные часы часто ассоциируются с ровно противоположным эффектом. В исследовании PubMedCentral ученые отмечают, что вреден как слишком короткий, так и слишком длинный сон в ночное время суток.

Так, у пациентов с гипертонией сон продолжительностью выше 30 минут связывают с повышенным риском первого инсульта. Фактически, это указывает на необходимость соблюдения "золотой середины", отмечает портал "Ридлайф.ру".

Короткий сон на 20-30 минут днем является оптимумом, который не предполагает никакого погружения в глубокую медленноволновую стадию. Пробуждение от такого сна будет легким и обеспечит снижение стресса и кортизола, поможет восстановиться после сложного и сонного утра, а также сократит пиковые колебания давления.

Лучшим временем для дневного отдыха будет "окно" с 13:00 до 16:00. А вот вечерний сон после 17:00 навредит полноценному ночному отдыху.