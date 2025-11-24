Ученые рассказали, сколько должен длиться полезный дневной сон

Не мало и не много: ученые раскрыли продолжительность оптимального дневного сна
Фото: freepik.com
Послеобеденное "окно" - лучшее время, чтобы восстановиться

Современные исследования показывают, что 20-30 минут сна днем заметно снижают риски инсульта и помогают мозгу "продлевать" молодость. Наука ныне доказывает, что короткий дневной отдых восстанавливает внимание, снижает стресс и связан с с меньшим риском возникновения ряда сосудистых заболеваний.

Однако долгие дневные часы часто ассоциируются с ровно противоположным эффектом. В исследовании PubMedCentral ученые отмечают, что вреден как слишком короткий, так и слишком длинный сон в ночное время суток.

Так, у пациентов с гипертонией сон продолжительностью выше 30 минут связывают с повышенным риском первого инсульта. Фактически, это указывает на необходимость соблюдения "золотой середины", отмечает портал "Ридлайф.ру".

Короткий сон на 20-30 минут днем является оптимумом, который не предполагает никакого погружения в глубокую медленноволновую стадию. Пробуждение от такого сна будет легким и обеспечит снижение стресса и кортизола, поможет восстановиться после сложного и сонного утра, а также сократит пиковые колебания давления.

Лучшим временем для дневного отдыха будет "окно" с 13:00 до 16:00. А вот вечерний сон после 17:00 навредит полноценному ночному отдыху.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
По теме

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей