Раскрыт механизм, защищающий от рака молочной железы

В женском организме нашли "стражей", которые уничтожают злокачественную аномалию

Ученые раскрыли новый механизм, который позволяет уменьшить вероятность развития рака молочной железы у женщин в долгосрочной перспективе: о разработке рассказала команда из Онкологического центра Peter MacCallum.

Как оказалось, у молодых мам, практикующих грудное вскармливание, на протяжении десятилетий сохраняются особые иммунные клетки – CD8⁺ Т-лимфоциты. Они являются своего рода "стражами", уничтожающими грозящую стать злокачественной аномалию.

Вероятно, полагают ученые, этот эволюционный механизм развился для охраны матерей в послеродовой период, который сопровождается повышенными рисками для здоровья.

Завершенный цикл беременности, кормления и восстановления молочных желез оказывает положительное влияние на накопление в тканях груди Т-клеток. В ходе экспериментов ученые подтвердили их защитное действие, сообщает портал "Ридлайф.ру".

При введении раковых клеток, рассказали ученые, модели с репродуктивным опытом значительно лучше сдерживали, либо прекращали рост опухоли. Однако условием для такого исхода было наличие Т-клеток, сообщает портал "Ридлайф.ру".

