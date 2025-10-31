Раскрыт механизм, защищающий от рака молочной железы

Раскрыт механизм, защищающий от рака молочной железы
freepik.com
В женском организме нашли "стражей", которые уничтожают злокачественную аномалию

Ученые раскрыли новый механизм, который позволяет уменьшить вероятность развития рака молочной железы у женщин в долгосрочной перспективе: о разработке рассказала команда из Онкологического центра Peter MacCallum.

Как оказалось, у молодых мам, практикующих грудное вскармливание, на протяжении десятилетий сохраняются особые иммунные клетки – CD8⁺ Т-лимфоциты. Они являются своего рода "стражами", уничтожающими грозящую стать злокачественной аномалию.

Вероятно, полагают ученые, этот эволюционный механизм развился для охраны матерей в послеродовой период, который сопровождается повышенными рисками для здоровья.

Завершенный цикл беременности, кормления и восстановления молочных желез оказывает положительное влияние на накопление в тканях груди Т-клеток. В ходе экспериментов ученые подтвердили их защитное действие, сообщает портал "Ридлайф.ру".

При введении раковых клеток, рассказали ученые, модели с репродуктивным опытом значительно лучше сдерживали, либо прекращали рост опухоли. Однако условием для такого исхода было наличие Т-клеток, сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые раскрыли связь развития сахарного диабета второго типа у детей с ожирением и средой, в которой ребенок растет и живет.

Источник: "Ридлайф.ру" ✓ Надежный источник
По теме

"Никакого соглашения". В США сделали громкое заявление о территориях России

Ситуация на международной арене остается крайне напряженной

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей