Ученые раскрыли самый простой способ избавиться от стресса без медикаментов

Позитивные эмоции позволяют снизить уровень кортизола, выяснили в Калифорнийском университете в Дейвисе: по итогам исследований, в котором участвовала 321 пожилая пара, оказалось, что совместно испытываемая радость позволяла организму сохранять состояние покоя и снижать уровень физиологического стресса.

Пары в течение всей недели на ежедневной основе докладывали о своем настроении: насколько они были счастливыми, спокойными или заинтересованными. Одновременно они сдавали образцы слюны, необходимые для анализа гормона.

Всего ученые собрали 24 тысячу исследований. Как показали результаты, уровень кортизола снижался сильнее при совместно пережитой радости и сохранялся в течение всего дня, в отличие от случаев, когда положительные эмоции испытывались партнерами индивидуально.

Как подчеркивают авторы, успокаивающий эффект наблюдался даже у пар с не самым высоким уровнем гармонии.

