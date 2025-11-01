Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

В центре обустроили просторные зоны ожидания и удобные регистратуры

Российская столица продолжает строить медицину будущего. Сергей Собянин провел открытие нового сурдологического центра Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.

"В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее приспособленные мощности располагались в жилых домах, несмотря на то, что клиника Свержевского, институт является головным не только для Москвы, но и для всей страны. Сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием", – обратил особое внимание столичный градоначальник.

Глава российской столицы добавил, что установка современного медоборудования в клинике позволит существенно уменьшить продолжительность пребывания пациентов в стационаре.

В новом корпусе разместили объединенные детский и взрослый центры, которые ранее находились в жилых домах: детский – на проспекте Вернадского, 9/10 в Гагаринском районе, а взрослый – на Хорошевском шоссе, 1 в Хорошевском районе.

Комплексная реконструкция здания, возведенного в 1991 году, проходила с января 2024-го по август 2025 года. После ее завершении обновленный центр разместился по адресу: Загородное шоссе, 18а, строение 13.

Реконструированный семиэтажный корпус с подвалом полностью отвечает современным московским стандартам в сфере здравоохранения. Площадь центра увеличилась втрое по сравнению с прежними помещениями и теперь составляет 4,6 тысячи "квадратов".

"Мощности выросли вдвое – до 500 посещений в день. Создали безбарьерную среду, расширили зоны ожидания, оснастили кабинеты высокотехнологичной техникой. Установили больше 600 единиц новейшего медицинского оборудования – от звукоизолированных кабин до системы свободного звукового поля", – подчеркнул глава столицы в своем канале в мессенджере МАХ.

Помимо этого, в центре обустроили просторные зоны ожидания, удобные регистратуры и современные входные группы.

В учреждении трудятся 103 специалиста, среди них 43 врача, 13 научных сотрудников, девять медицинских логопедов и 17 представителей среднего медицинского персонала.