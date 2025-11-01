Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр
Фото: медиабанк "Мосфото"
В центре обустроили просторные зоны ожидания и удобные регистратуры

Российская столица продолжает строить медицину будущего. Сергей Собянин провел открытие нового сурдологического центра Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.

"В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее приспособленные мощности располагались в жилых домах, несмотря на то, что клиника Свержевского, институт является головным не только для Москвы, но и для всей страны. Сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием", – обратил особое внимание столичный градоначальник.

Глава российской столицы добавил, что установка современного медоборудования в клинике позволит существенно уменьшить продолжительность пребывания пациентов в стационаре.

В новом корпусе разместили объединенные детский и взрослый центры, которые ранее находились в жилых домах: детский – на проспекте Вернадского, 9/10 в Гагаринском районе, а взрослый – на Хорошевском шоссе, 1 в Хорошевском районе.

Комплексная реконструкция здания, возведенного в 1991 году, проходила с января 2024-го по август 2025 года. После ее завершении обновленный центр разместился по адресу: Загородное шоссе, 18а, строение 13.

Реконструированный семиэтажный корпус с подвалом полностью отвечает современным московским стандартам в сфере здравоохранения. Площадь центра увеличилась втрое по сравнению с прежними помещениями и теперь составляет 4,6 тысячи "квадратов".

"Мощности выросли вдвое – до 500 посещений в день. Создали безбарьерную среду, расширили зоны ожидания, оснастили кабинеты высокотехнологичной техникой. Установили больше 600 единиц новейшего медицинского оборудования – от звукоизолированных кабин до системы свободного звукового поля", – подчеркнул глава столицы в своем канале в мессенджере МАХ.

Помимо этого, в центре обустроили просторные зоны ожидания, удобные регистратуры и современные входные группы.

В учреждении трудятся 103 специалиста, среди них 43 врача, 13 научных сотрудников, девять медицинских логопедов и 17 представителей среднего медицинского персонала.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX ✓ Надежный источник

"Никакого соглашения". В США сделали громкое заявление о территориях России

Ситуация на международной арене остается крайне напряженной

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей