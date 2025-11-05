В природном красителе из Азии нашли спасение от опасного заболевания печени

Ученые из Японии провели испытания на грызунах

Хна, которую используют для окрашивания волос и временных татуировок, может быть эффективной против фиброза печени: к такому выводу пришли ученые из Осакского столичного университета.

Патологическое замещение здоровой ткани печени рубцовой в виде реакции на ее повреждение, которым является фиброз, происходит из-за звездчатых клеток этого органа.

Так, при активации, запускаемой стрессом, либо воспалением эти клетки интенсивно вырабатывают коллаген I типа. Он и является причиной образования рубцов. Однако медицина пока не может предложить эффективные препараты от этого опаснейшего патологического процесса.

Исследователи из Японии провели скрининг почти 2 тысяч химических соединений. Для эксперимента использовались человеческие клетки, выращенные в лаборатории.

Японцы решили выяснить, могут какие--либо вещества снизить активность гена, который продуцирует коллаген. Как оказалось, таковой имеется: лавсон, оранжево-красный краситель из хны, который показал наибольшую эффективность и наименьшую токсичность.

Лавсон был испытан на фибробластах человеческого и животного происхождения, производящих коллаген с иными волокнами. Грызуны потребляли химические вещества, которые провоцируют фиброз печени. Лечили их уже лавсоном, уточняет портал "Ридлайф.ру".

Как оказалось, хна смогла снизить уровни коллагена и белков HSP47 и TIMP1, способствующих патологического процессу органа. Исследование, указывают авторы, окажет огромное значение для безопасной терапии.