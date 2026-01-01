Медик назвала допустимое количество мандаринов в день

Злоупотреблять главным зимним лакомством точно не стоит

Мандарины, ставшие давно одним из символов Нового года, ассоциируются у миллионов россиян с детством. Плоды этого фрукта богаты витаминами А, В, С, Е, холином и рядом микроэлементов. Однако крайне важно соблюдать норму – переедать мандаринами не стоит.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова обратила внимание на допустимую норму: не более четырех средних и не больше шести мелких мандаринов. Учитывайте, что существуют и более сладкие сорта цитрусовых.

Сладкие плоды нужно сократить вдвое – они в большом количестве содержат углеводы. А вот тем, кто страдает от непереносимости фруктозы, от мандаринов необходимо отказаться совсем.

Не рекомендуется употреблять цитрусовые диабетикам и страдающих от гастрита повышенной кислотности.

Специалист также отмечала, что безопасное количество мандаринов в день – не более двух. При превышении объема не исключена аллергическая реакция.

