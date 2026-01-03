Нутрициолог рассказала, чем грозит полный отказ от лекарств

Фото: freepik.com
Медик призвала не слушать советы Павла Дурова

Отказ от лекарственных препаратов не станет панацеей и не продлит человеку жизнь, отметила терапевт-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова. Таким образом медик отреагировала на один из секретов основателя Telegram Павла Дурова, который заявил, что полная свобода от лекарств является одним из его залогов крепкого здоровья.

Подобный отказ, считает медик, едва ли обеспечит положительные изменения в организме. У каждого человека от рождения есть свой собственный уровень здоровья. Однако важно понимать, что средняя продолжительность жизни возросла с 40 лет в XIX столетии до 70-75-ти выросла благодаря открытиям в медицине. И полный отказ от медикаментов спикер считает утопической идеей.

"Молодой здоровый организм, который сейчас не нуждается в дополнительной поддержке, в старости не сможет функционировать без определенных препаратов", – отметила специалист.

Напротив, такая практика лишь приблизит человека к летальному исходу. Диабетик умрет без инсулина, как и пациент, которому требуется принимать гормоны для поддержания функций щитовидной железы, подытожила специалист.

Ранее врач-кардиолог Анастасия Мальченкова выделила три самые распространенные ошибки гипертоников.

Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник

