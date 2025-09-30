Врач назвала три самые популярные ошибки гипертоников

Нередко это приводит к дополнительным проблемам со здоровьем

Люди, страдающие от повышенного артериального давления, довольно часто совершают однообразные ошибки. Врач-кардиолог Анастасия Мальченкова выделила три самые распространенные.

Первая – разговоры во время измерения давления. Даже если человеку это кажется пустяком, в действительности все отражается на показателях, которые становятся выше реальных на 4-19 мм. рт. ст.. Если рука при этом находится ниже уровня сердца, то значения и вовсе могут подняться на 23 пункта. В результате врачи повышают лекарственные дозы для снижения давления, а в домашних условиях человек начинает страдать после их приема.

Вторая – пропуск приема таблеток и их удвоение после этого. Таким образом люди решают компенсировать нехватку лечащего вещества, но делают себе только хуже. У многих резко падает давление, повышается нагрузка на почки, мозг и сердце. Это довольно опасно для жизни.

Третья – отказ от приема лекарств перед походом к доктору.

"Многие пациенты думают: раз иду к врачу, лучше таблетку пропустить – вдруг придется сдавать анализы. Это в корне неправильно. В редких ситуациях отмена препаратов действительно нужна, но тогда об этом предупреждает сам врач", – пояснила специалист.