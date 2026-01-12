Как не корить себя за лишние килограммы после новогодних праздников

Как не корить себя за лишние килограммы после новогодних праздников
Фото: www.unsplash.com
Январский отдых редко проходит без последствий

Новогодние каникулы почти всегда оставляют след не только в памяти, но и на весах. Лишние килограммы после праздников – обычная история, с которой сталкиваются многие. Самобичевание в такой ситуации не помогает, а только усиливает стресс и портит настроение. Переедание в праздничные дни не считается нарушением пищевого поведения, поэтому поводов для паники здесь нет.

Чувство вины за лишнюю еду кажется логичным, но на практике оно лишь мешает вернуться в форму. Постоянные упреки подрывают самооценку и могут привести к депрессии и эмоциональному перееданию, что значительно опаснее. Важно помнить, что несколько лишних килограммов не определяют вашу ценность и не делают вас хуже.

Гораздо полезнее переключиться с самокритики на спокойные действия. Признайте, что праздники были веселыми, "вкусными", и вы действительно позволили себе лишнее, а затем отпустите ситуацию без драматизации.

Самое главное – не откладывайте заботу о себе на потом. Начните с малого уже сегодня: больше воды, легкая еда, прогулка на свежем воздухе. Вместо жестких диет вернитесь к привычному режиму питания и побольше двигайтесь. Такой совет дает женский журнал "Клео.ру".

Пусть ситуация с новогодним перееданием станет не поводом для упреков, а толчком к правильному началу нового года – с заботой о себе, о своем здоровье и фигуре.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
