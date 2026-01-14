Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения в Москве

Столица наращивает мощности медицинской инфраструктуры

Система здравоохранения Москвы активно развивается. В 2025 году в городе появилось 13 новых медицинских учреждений, еще около 80 объектов прошли масштабную реконструкцию. Об изменениях, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей мегаполиса, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Одним из главных событий прошлого года стало возобновление полноценной работы Детской больницы святого Владимира. Современное учреждение располагает 20 специализированными отделениями и 15 операционными блоками. Особая гордость – оборудованная вертолетная площадка, позволяющая оперативно доставлять экстренных пациентов.

В ГКБ имени Буянова открылся шестой флагманский центр экстренной помощи, где внедрена прогрессивная система "триаж". Она обеспечивает мгновенное распределение пациентов по степени тяжести состояния, что критически важно при оказании неотложной помощи.

Морозовская больница расширила возможности амбулаторного лечения: здесь заработал Центр быстрой амбулаторной хирургии. За первый год работы специалисты центра оказали помощь тысяче юных пациентов, избежав необходимости длительной госпитализации.

Существенно усилена ревматологическая служба: в Первой Градской больнице начал работу межокружной ревматологический центр. Врачи провели уже свыше 35 тысяч консультаций, помогая пациентам с заболеваниями суставов и соединительной ткани.

Значительно увеличились возможности диагностики слуха: в НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского модернизирован сурдологический центр. Его пропускная способность выросла вдвое, что позволило охватить помощью большее число нуждающихся.

Помимо этого, на финишную прямую вышла программа модернизации городских поликлиник. В общей сложности обновлено более 340 зданий, в том числе в 2025 году реконструкция затронула 64 поликлинических отделения. Теперь все они отвечают современным стандартам: просторные холлы, удобная навигация, современное диагностическое оборудование и комфортные зоны ожидания создают принципиально новую атмосферу медицинского обслуживания.

В 2026–2028 г.г. сферу здравоохранения Москвы ждут еще более масштабные преобразования. В частности, запланировано строительство 52 новых медицинских объектов общей площадью 800 тысяч квадратных метров. Среди ключевых проектов:

онкологический центр в Сколково;

новый комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 27 операционными залами;

многопрофильная больница имени Демихова;

детский медицинский комплекс на улице Алябьева.

"Новые медицинские комплексы станут настоящими больницами будущего – которые будут хорошо служить многим поколениям москвичей",

– подчеркнул мэр в своем сообщении в мессенджере МАХ.

Эти учреждения объединят передовые технологии диагностики и лечения, продуманные логистические решения и комфортную среду для пациентов и врачей. Их появление – не просто расширение инфраструктуры, а качественный скачок в развитии столичного здравоохранения.