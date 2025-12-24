Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира
Фото: www.unsplash.com
Столичный ОПК вносит огромный вклад в решение задач СВО

Москва уверенно входит в число крупнейших экономических центров планеты и занимает вторую строчку среди мировых мегаполисов по размеру экономики. Об этом глава столицы Сергей Собянин заявил, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме о работе правительства города.

"Постоянно идем вперед, ставим перед собой новые амбициозные цели. На равных конкурируем с ведущими мегаполисами планеты, стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве, в динамичном, современном, комфортном и безопасном городе", – отметил мэр.

Он также подчеркнул, что уходящий год стал значимым для столичной промышленности. В Москве были запущены новые производства, в том числе на площадках технополиса "Москва", где начали работу предприятия концерна "Калашников". Кроме того, стартовал выпуск продукции на новых фармацевтических заводах, ориентированных на препараты для лечения онкозаболеваний и других социально значимых болезней.

Отдельно мэр напомнил о вводе в эксплуатацию Национального космического центра, открытого главой РФ Владимиром Путиным, а также о завершении строительства центра фотоники и запуске производства солнечных батарей для космических аппаратов.

Глава Москвы добавил, что столичный оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать мощности и вносит существенный вклад в выполнение задач спецоперации. В числе приоритетов на ближайшие годы он назвал кратное увеличение объемов производства микроэлектроники, имеющей ключевое значение для технологического лидерства нашей страны.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

Главе сухопутных сил НАТО предрекли гибель в случае удара по Калининграду

Генерала уничтожат вместе с его командным пунктом, считают в США

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей