Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

Столичный ОПК вносит огромный вклад в решение задач СВО

Москва уверенно входит в число крупнейших экономических центров планеты и занимает вторую строчку среди мировых мегаполисов по размеру экономики. Об этом глава столицы Сергей Собянин заявил, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме о работе правительства города.

"Постоянно идем вперед, ставим перед собой новые амбициозные цели. На равных конкурируем с ведущими мегаполисами планеты, стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве, в динамичном, современном, комфортном и безопасном городе", – отметил мэр.

Он также подчеркнул, что уходящий год стал значимым для столичной промышленности. В Москве были запущены новые производства, в том числе на площадках технополиса "Москва", где начали работу предприятия концерна "Калашников". Кроме того, стартовал выпуск продукции на новых фармацевтических заводах, ориентированных на препараты для лечения онкозаболеваний и других социально значимых болезней.

Отдельно мэр напомнил о вводе в эксплуатацию Национального космического центра, открытого главой РФ Владимиром Путиным, а также о завершении строительства центра фотоники и запуске производства солнечных батарей для космических аппаратов.

Глава Москвы добавил, что столичный оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать мощности и вносит существенный вклад в выполнение задач спецоперации. В числе приоритетов на ближайшие годы он назвал кратное увеличение объемов производства микроэлектроники, имеющей ключевое значение для технологического лидерства нашей страны.