Москва в кадре: город, который строится

Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Фотовыставка на Цветном бульваре подводит итоги года в сфере градостроительства

Москва – древний город, бережно хранящий память о прошлом, в том числе архитектурное наследие. При этом Москва непрерывно развивается, преображается, обретает новые очертания. Зримые результаты этого непрерывного процесса Градостроительный комплекс Москвы представил на выставке под открытым небом "Построено в Москве". До 11 января включительно на Цветном бульваре горожане и туристы могут познакомиться с самыми значимыми объектами, возведенными в 2025 году.

Данная экспозиция – настоящая летопись современного градостроительства. Она рассказывает о том, как меняется городская среда, какие приоритеты ставит перед собой мегаполис и как здесь воплощаются в жизнь самые смелые и амбициозные планы. 

В числе ключевых экспонатов – объекты, открытые при участии президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Взгляд притягивают снимки Национального космического центра – символа научно‑технического прогресса. Не менее впечатляют изображения новых станций Троицкой линии метро: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Ведь это не просто новые точки на карте столичной подземки, а элементы масштабной трансформации транспортной системы города.

Особое место на выставке отведено здравоохранению. Фотографии многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира демонстрируют, как современные медицинские учреждения становятся высокотехнологичными центрами заботы о здоровье горожан.

Образование, архитектура и экология также находят отражение в экспозиции. Так, детский сад на 350 мест в Филимонковском районе построен с применением экологичных материалов – это пример того, как столичное строительство учитывает принципы устойчивого развития. Рядом – новый учебный корпус школы № 1329 в районе Тропарево‑Никулино, где созданы условия для развития и образования ребят: от универсальных классов до робокласса и исследовательских лабораторий.

Транспортная инфраструктура представлена не менее эффектно. Шестиполосный арочный мост Академика Королева, связавший Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, – образец инженерного мастерства. Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе демонстрирует, как формируется новый транспортный каркас ТиНАО. А самый длинный надземный переход на МКАД (более 315 метров вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе) показывает, как город решает задачи безопасности и удобства всех участников движения.

Не остались без внимания и объекты культурного и социального назначения. Дворец бракосочетания в Митине, физкультурно ‑ оздоровительный комплекс "Акварис" в Зябликове, музейно‑выставочный центр "ЗИЛАРТ" – каждый из них вносит свой вклад в повышение качества жизни москвичей.

Выставка выполняет важную миссию: она не только фиксирует свершившиеся факты, но и вдохновляет. Посетители могут по‑новому взглянуть на родной город, увидеть его динамику и масштаб, оценить, как много делается для того, чтобы Москва оставалась комфортным, современным и перспективным мегаполисом. 

