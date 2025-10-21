Эксперт отметил синхронизацию строительства метро с возведением новых жилых массивов

Через три года в столице появится еще 13 станций метрополитена

Строительство Рублево-Архангельской линии московского метро идет активными темпами. В частности, на одной из ее будущих станций – "Звенигородской" – уже начались работы по монтажу эскалаторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что согласно проекту у станции "Звенигородская" будет два вестибюля. В каждом установят по три эскалатора.

"Такое количество обеспечит комфорт пассажиров и рациональное распределение потоков. В вестибюле № 1 высота подъема превысит 16 метров, в вестибюле № 2 – 13 метров", – уточнил Ефимов.

Эскалаторы для строящейся станции "Звенигородская" изготовили на заводе в Санкт-Петербурге. Расчетный срок их службы составляет 50 лет. Аналогичное оборудование уже работает на других объектах московской подземки.

Цветовое решение строящейся станции тоже уже согласовано. Основную часть платформы сделают светлой, путевые стены оформят в темных тонах. В центре поставят белые колонны, плавно переходящие в своды над зоной ожидания поездов. Архитектурные особенности станции выделят с помощью светодиодных светильников с рассеивающим эффектом.

Станция "Звенигородская" будет расположена у пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда в районе Хорошево-Мневники. Возле вестибюлей разместят остановки городского транспорта, для прохода к жилым домам и общественным объектам будут организованы благоустроенные маршруты.

В 2025 году в Москве было открыто четыре новых станции – "Вавиловская", "Крымская", "Академическая" и "ЗИЛ" Троицкой линии. Такими темпами, по словам профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, Москва скоро войдет в топ-10 метрополитенов мира по количеству станций и длине подземного пути.

"Важно, что развитие дорожной сети и строительство метро синхронизировано с возведением новых жилых массивов. Так, оборудование холлов и количество эскалаторов станции "Зеленоградская" рассчитано не только на сегодняшних жителей района, но и на будущих новоселов", – подчеркнул эксперт.

Как сообщил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, в планах города на 2026–2028 г.г. намечено строительство еще 26,9 км линий метрополитена, 13 станций и одного электродепо. Ранее он поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.