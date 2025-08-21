Ефимов: на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы направят более 50% бюджета АИП

В городе ведется массовое строительство метро, прокладываются новые дороги, возводится необходимая инфраструктура

На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в 2025–2027 г.г. будет выделено 1,7 триллиона рублей из средств Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, выступая на церемонии открытия Международного транспортного саммита в четверг, 21 августа.

Как отметил Ефимов, появление новых объектов транспортной инфраструктуры закладывает фундамент для дальнейшего роста экономики города. Поскольку новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними возникают деловые центры, возводятся жилые комплексы, открываются социальные, спортивные, культурные учреждения. Это, в свою очередь, стимулирует развитие районов, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Как следствие, развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей",

– привел данные Владимир Ефимов.

Ранее отмечалось, что Москва занимает лидирующие позиции по скорости развития рельсового каркаса. С 2011 года в городе построено и модернизировано 123 станции, более 255 км линий, 14 электродепо метро и МЦК. В настоящее время на разных уровнях готовности находится еще 17 строящихся станций метро, четыре из которых планируется открыть для пассажиров уже в сентябре текущего года.

Активно развивается и улично-дорожная сеть. С 2011 года протяженность дорог в столице увеличилась на четверть. На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске автомобильного движения на участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны в рамках строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Полностью новую трассу, которая свяжет пять вылетных магистралей, планируется открыть в 2026 году.