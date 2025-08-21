Ефимов: на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы направят более 50% бюджета АИП

Ефимов: на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы направят более 50% бюджета АИП
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В городе ведется массовое строительство метро, прокладываются новые дороги, возводится необходимая инфраструктура

На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в 2025–2027 г.г. будет выделено 1,7 триллиона рублей из средств Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, выступая на церемонии открытия Международного транспортного саммита в четверг, 21 августа.

Как отметил Ефимов, появление новых объектов транспортной инфраструктуры закладывает фундамент для дальнейшего роста экономики города. Поскольку новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними возникают деловые центры, возводятся жилые комплексы, открываются социальные, спортивные, культурные учреждения. Это, в свою очередь, стимулирует развитие районов, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Как следствие, развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей",

– привел данные Владимир Ефимов.

Ранее отмечалось, что Москва занимает лидирующие позиции по скорости развития рельсового каркаса. С 2011 года в городе построено и модернизировано 123 станции, более 255 км линий, 14 электродепо метро и МЦК. В настоящее время на разных уровнях готовности находится еще 17 строящихся станций метро, четыре из которых планируется открыть для пассажиров уже в сентябре текущего года.

Активно развивается и улично-дорожная сеть. С 2011 года протяженность дорог в столице увеличилась на четверть. На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске автомобильного движения на участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны в рамках строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Полностью новую трассу, которая свяжет пять вылетных магистралей, планируется открыть в 2026 году.  

По теме

Лавров ткнул Зеленского носом в важный документ

Глава киевского режима оказался очень "забывчивым"

В Грузии потребовали у ЕС радикального решения по России

Ситуация продолжает накаляться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей