Ефимов: готовность строящейся станции "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 50%

Станция входит в состав будущей "графитовой" Рублево-Архангельской линии метро

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" строится активными темпами. На данный момент на объекте выполнено более половины запланированных работ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам. В планах – устройство инженерных сетей и чистовая отделка пассажирской зоны. Строительство "Бульвара Генерала Карбышева" завершено более чем на 50%",

– поделился подробностями Владимир Ефимов.

Рублево-Архангельская линия станет 17-й линией Московского метрополитена. Она пройдет от "Делового центра" через "Строгино" в Рублево-Архангельское (Западный административный округ), а в перспективе возможно ее продление до Красногорска. Сейчас ведутся работы на участке длиной 12,7 км, где предусмотрено шесть станций: "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный Бор", "Строгино" и "Липовая Роща".

"Бульвар Генерала Карбышева" – станция мелкого заложения, строящаяся параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева. Площадь станции составит 16,4 тысячи квадратных метров. Оформление будет посвящено инженерным войскам.

По оценке экспертов, станция "Бульвар Генерала Карбышева", как и строящаяся Рублево-Архангельская линия в целом, является важным звеном развивающейся сети Московского метрополитена.

"Успешное продолжение прокладки тоннеля и выстраивание инфраструктуры свидетельствует о системном успехе московского метростроения. Новые ветки метрополитена в сочетании с эффективными блоками пересадки и кольцами дадут возможность добираться из одной точки столицы в другую еще быстрее и комфортнее",

– высказал мнение независимый экономист Андрей Бархота.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что столица вернулась к массовому строительству метро по поручению мэра Сергея Собянина. Так, в настоящее время в разных районах города возводят 16 станций. Пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях – Рублево-Архангельской и Бирюлевской. В начале осени 2025 года планируется открыть для пассажиров новый участок Троицкой линии.

"Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности", - подчеркнул заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.