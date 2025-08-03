Ефимов: началось возведение подземной части корпуса начальных классов в Очаково-Матвеевском

Ефимов: началось возведение подземной части корпуса начальных классов в Очаково-Матвеевском
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Учреждение в будущем сможет вместить порядка 300 учеников

В Очаково-Матвеевском продолжаются работы по строительству блока начальной школы на 300 учащихся. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, рабочие уже приступили к строительству монолита подземной части. Общая площадь объекта составит 7,6 тысяч квадратных метров.

"В трехэтажном здании с лифтом обустроят современные учебные пространства для учеников первых – четвертых классов, кабинеты с рабочими местами для преподавателей, медиатеку, пищеблок полного технологического цикла, обеденный и спортивный залы, а также зал для проведения мероприятий", – отметил Ефимов.

Внутри школы предусмотрены специальные помещения для охраны и врача. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, на прилегающей территории будут обустроены игровые и спортивные площадки. Также там появятся бытовые постройки и пространство для общественных мероприятий. 

"Территорию возле здания озеленят, установят малые архитектурные формы и вымостят дорожки нескользящей плиткой", – пояснил Овчинский.

Новая школа появится на территории ЖК "Новое Очаково" по адресу: проезд Стройкомбината, земельный участок 1/58. Учреждение будет приспособлено для обучения детей с ограничениями здоровья. Инвестором проекта выступает ПИК. Каждый этап строительства контролирует Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство детсада в Очаково-Матвеевском завершат в 2026 году.  

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