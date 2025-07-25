Появление новых станций метро дает импульс социально-экономическому развитию районов Москвы

К 2030 году сеть столичного метрополитена увеличится еще на 30 станций

Москва придерживается системного подхода при создании транспортного каркаса города. Об этом свидетельствует, в частности, массовое строительство новых станций метро, вокруг которых развивается социально-экономическая активность.

За последние годы протяженность путей московского метрополитена увеличилась более чем в полтора раза. Только в прошлом году для пассажиров были открыты восемь новых станций, большинство из которых составляют строящуюся Троицкую линию. При этом новые станции – это не только комфорт и удобство москвичей и туристов, но и экономическое развитие разных районов города. Чем лучше транспортная доступность городских кварталов, тем выше заинтересованность бизнеса в создании там производств, дополнительных рабочих мест, торговых точек, общественно-досуговых пространств. Иначе говоря, современная и эффективная транспортная сеть, значительной частью которой является метрополитен, – это основа устойчивого развития Москвы. В связи с этим город, выполняя поручение мэра Сергея Собянина, вернулся к массовому строительству объектов метрополитена.

"Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях – Рублево-Архангельской и Бирюлевской",

– сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что работа над развитием метро не останавливается. Ожидается, что к 2030 году в Москве появится еще более 30 новых станций. При этом при разработке планов учитывается возможность продления действующих радиусов, чтобы в перспективе каждый житель нашего города имел метро в пешей доступности, подчеркнул Ефимов.

В частности, недавно было принято решение по строительству метро в Ярославском районе города. Для местных жителей это долгожданная радостная новость, ведь сейчас ближайшей для них станцией метрополитена является "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, добираться до которой в часы пик приходится около 30 минут. Продление Сокольнической линии в северо-восточном направлении позволит улучшить городскую транспортную инфраструктуру, а жители района будут тратить на дорогу до метро всего 5-10 минут.

"Важно, что новые линии связывают не только спальные районы с центром, но и создают поперечные связи между округами, что принципиально меняет транспортную логистику мегаполиса. С градостроительной точки зрения, такой подход соответствует современной парадигме, когда транспортные узлы становятся точками роста для комплексного развития территорий",

– считает архитектор, градостроитель Петр Анурин. По его мнению, возобновление массового строительства метрополитена в Москве свидетельствует о возврате к системному подходу в развитии транспортного каркаса города. При сохранении текущих темпов и качества строительства Москва может получить современную сеть метро, соответствующую задачам мегаполиса XXI века, убежден эксперт.