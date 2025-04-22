В столичном метро сегодня курсируют более 1,5 тысячи вагонов "Москва" - Собянин

Город планирует новые закупки

Современный поезд "Москва" вышел в рейс линию столичной подземки 8 лет назад. Первыми его оценили пассажиры Таганско-Краснопресненской ветки. А сегодня на пяти линиях метро курсируют уже больше 1,5 тыс. таких вагонов. По словам мэра Москвы Сергей Собянина, цель – к 2030 году укомплектовать составы метрополитена на 90% такими вагонами нового поколения.

Название "Москва" для современного, тихого, удобного поезда, сконструированного специально Московского метрополитена, выбрали сами жители города, проголосовав на платформе "Активный гражданин".

Поезд 765-й серии получил сквозной проход по вагонам через весь состав, широкие двери, USB-зарядки для гаджетов, интерактивные схемы метро, современные системы климат-контроля и видеонаблюдения и другие новшества, которые повысили уровень комфорта и безопасности во время поездок. Позаботились конструкторы и о машинистах: для них в обновленных кабинах установили эргономичные кресла и средства контроля бдительности.

Сами поезда стали экономичнее, а также получили более плавный и тихий ход. Можно сказать, что 14 апреля 2017 года, когда был запущен первый пассажирский рейс "Москвы", столичное метро ступило в новую эру развития. И она продолжается. Комфортных вагонов в столичной подземке становится все больше, с каждым годом они совершенствуются.

"В 2030 году около 90% составов метрополитена будут нового поколения. Планируем закупить еще порядка 2 тыс. вагонов самых современных серий",



– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее глава города обратил внимание жителей и туристов на то, как в Москве изменилось качество городской среды за последние годы.