В Котловке построили жилой комплекс на 180 квартир по программе реновации

В Котловке построили жилой комплекс на 180 квартир по программе реновации
Владислав Овчинский. Фото: АГН "Москва"
Их совокупная площадь достигает 10 тысяч квадратных метров

Новый жилой комплекс появился на улице Ремизова в столичном районе Котловка. Здание на 16 тысяч квадратных метров было построено в рамках реализации программы реновации, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка включает в себя три секции. В ней предусмотрено 180 квартир, совокупная площадь которых достигает 10 тысяч квадратных метров.

"Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. В подъездах есть комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой – в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения: аптеки, магазины, досуговые центры или другие предприятия", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

ЖК находится рядом со станцией метро "Нагорная", учебными заведениями, объектами спорта и здравоохранения.

На фасадах здания имеются корзины для наружного блока кондиционеров, а входные группы оформлены витражным остеклением. Всего в доме установлено шесть лифтов, грузоподъемность которых составляет 400, 630 и 1000 килограммов. Наружная территория оборудована детской и спортивными площадками, а также зоной тихого отдыха, указали в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказало переселении по реновации в Тимирязевском районе.

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