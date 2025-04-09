Более 60 старых домов демонтировали по программе реновации в ВАО

На их месте возводят современные и комфортные новостройки для москвичей

В Восточном административном округе было расселено и демонтировано 67 домов старого жилого фонда. Их жители переселились в новые комфортные новостройки в рамках реализации программы реновации, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По словам чиновника, в Северном Измайлово снесли 18 домов, а Косино-Ухтомском 14 зданий. Еще шесть демонтировали в районе Гальяново.

"На освобожденных площадках возводят жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Жители 67 демонтированных домов полностью переселились в 57 новостроек по программе реновации. В частности, в районе Перово под заселение передали 13 жилых комплексов, в Гольянове – четыре", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Вместе со строительством новых домов на месте демонтированных многоэтажек создают комфортную городскую среду. Например, там появляются новые спортивные и детские площадки, места для активного отдыха и благоустроенные территории с камерами наблюдения, освещением и озеленением, добавили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.