На востоке Москвы приступили к отделочным работам новостройки по реновации

На востоке Москвы приступили к отделочным работам новостройки по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

На востоке столицы продолжается строительство новостройки по программе реновации. Площадь жилого комплекса, возводимого в Богородском районе, составит более 8 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В Богородском районе на востоке столицы продолжается возведение односекционного жилого комплекса по программе реновации на 84 квартиры. Жилая площадь составит свыше пяти тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

По словам Овчинского, вход в подъезды оформят с использованием витражного остекления. При внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием фиброцементных плит. Строительство дома ведется с сентября 2023 года. К настоящему времену монолитные работы завершены, ведется монтаж фасадов и инженерных сетей. 

Новый жилой комплекс появится в районе с развитой городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе. Придомовую территорию благоустроят: комплексно озеленят, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта. 

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В феврале 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

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