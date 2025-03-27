Овчинский: на территории бывшего Тушинского аэродрома построят четыре объекта образования

Одним из крупнейших станет школа на 850 учеников

Четыре образовательных объекта появится на территории бывшего Тушинского аэродрома. Строительство будет реализовано в рамках проекта обновление неэффективно используемых территорий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь организаций составит более 55,2 тысячи квадратных метров.

"Одним из крупнейших учебных объектов на полуострове Покровское-Стрешнево станет школа на 850 учеников по адресу: Волоколамское шоссе, владение 71/15. В трехэтажном здании площадью 22,5 тысячи квадратных метров предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, места для индивидуальных занятий. В блоке начальной школы запроектированы универсальные учебные кабинеты. Для старших классов оборудуют кабинеты для занятий по информатике, естественным наукам", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Согласно проекту, в школе построят кабинеты для углубленного изучения инновационных технологий. Например, дети смогут посещать занятия по робототехнике и заниматься лабораторными исследованиями в специальном комплексе. Также там предусмотрены помещения для занятий музыкой, шахматами, мастерская, художественный класс, информационный библиотечный центр. В здании дополнительно будут располагаться пищеблок полного цикла и медблок.

Помимо образовательных объектов, территория Тушинского аэродрома используется для создания одного из крупнейших спортивных кластеров в Москве, где жители смогут заниматься более чем 30 видами спорта. Поэтому в школе тоже был сделан упор на спортивное развитие детей – там возведут многофункциональные спортзалы, а на территории оборудуют зоны для мини-футбола, сдачи норм ГТО, беговые дорожки и площадку для прыжков.

Образовательные учреждения будут расположены на территории жилого комплекса, проект которого реализует частный застройщик в сотрудничестве с другими девелоперами.

