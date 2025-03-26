В Рязанском районе инвестор возводит бизнес-центр

В Рязанском районе инвестор возводит бизнес-центр
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тысячи квадратных метров

На Окской улице в Рязанском районе Москвы будет построен общественно-деловой центр на 16,4 тысячи квадратных метров. Инвестор уже приступил к работам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр будет возведен в пяти минутах ходьбы от станци метро "Окская". Также его транспортную доступность обеспечат два крупных проспекта – Рязанский и Волгоградский, отметили в пресс-службе Департамента градостроительной политики. 

По словам Овчинского, здание будет состоять из одиннадцати этажей, один из которых – подземный с паркингом на 58 машино-мест. На первом этаже запланированы зал на 142 квадратных метра для проведения мероприятий, а также помещения для магазинов и сервиса с отдельными входами. Основная входная группа в деловой центр будет располагаться со стороны проектируемого проезда и перспективной жилой застройки. 

"Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тысячи квадратных метров, они будут расположены со второго по девятый этаж. Их застройщик будет передавать с черновой отделкой, что позволит арендаторам трансформировать пространство под свои нужды. На эксплуатируемой крыше разместится терраса. Завершить строительство планируется в 2027 году", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

Фасады здания будут дополнены архитектурной подсветкой и навесными алюминиевыми панелями. Девелопером проекта выступает компания Dominanta.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
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