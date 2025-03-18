Овчинский: в ЕИСЖС передано более тысячи разрешений на строительство с 2024 года

Новый функционал повышает уровень доверия граждан к застройщикам

Москва продолжает работу по автоматизации процесса передачи сведений, способствующих повышению прозрачности строительного рынка и улучшению взаимодействия между застройщиками и потенциальными покупателями. С 2024 г. по инициативе столичного Департамента градостроительной политики все разрешения на строительство передаются в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) в автоматическом режиме. За это время на сайте ДОМ.РФ уже появилось более тысячи таких документов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 26 марта 2019 г., все разрешения на строительство и сведения о вводе объекта в эксплуатацию должны отражаться в Единой информационной системе жилищного строительства. Отлаженная в Москве автоматизация этого процесса обеспечивает своевременное размещение достоверной информации о застройщиках и объектах строительства. Это делает градостроительную сферу более прозрачной для жителей и застройщиков, подчеркнул Владислав Овчинский.

"Со стороны информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью уже успешно размещено более тысячи разрешений на строительство и около трехсот разрешений на ввод в эксплуатацию. Граждане, желающие приобрести жилье или другой вид недвижимости, могут воспользоваться сервисом, чтобы получить общую информацию об объекте и ознакомиться с разрешительной документацией. Так, дольщики могут быть уверенными в законности и надежности своего выбора",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Созданный по запросу Департамента градостроительной политики Москвы функционал позволяет передавать в ЕИСЖС сведения по жилым объектам с договорами долевого участия, выданным на территории столицы с 2021 года. Таким образом каждый заинтересованный человек, в том числе потенциальный покупатель недвижимости, может за пару кликов проверить статус объекта, убедиться в наличии разрешений и получить детальные сведения о будущем доме.

Напомним, что в Москве также действует Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Обратившись туда, граждане и застройщики могут получить консультацию по любым вопросам в сфере градостроительства, в том числе в режиме онлайн.