Овчинский: в районе Коньково возводят монолит наземной части новостройки по программе реновации

В доме появится 516 квартир с современной отделкой

На юго-западе столицы в районе Коньково идет возведение жилого комплекса по программе реновации. Его общая площадь составит свыше 48 тысяч "квадратов". Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Современный жилой комплекс появится по адресу: улица Введенского, земельный участок 9.

"В новостройке предусмотрено 516 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты грузоподъемностью тысяча и 630 килограммов. Первые этажи будут нежилыми, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По словам Овчинского, неподалеку от новостройки расположены детсады, школы и больницы, а также аптечные пункты, магазины и кафе. Сейчас началось возведение монолитных конструкций наземной части.

Придомовая территория также будет благоустроена: появятся зеленые насаждения, оборудуют шесть детских и две спортивные площадки, а также зоны отдыха для местных жителей, подчеркивают в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Подробные данные о программе реновации опубликованы на портале mos.ru. Получить всю детальную информацию о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".