Овчинский: в районе Коньково возводят монолит наземной части новостройки по программе реновации

Овчинский: в районе Коньково возводят монолит наземной части новостройки по программе реновации
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
В доме появится 516 квартир с современной отделкой

На юго-западе столицы в районе Коньково идет возведение жилого комплекса по программе реновации. Его общая площадь составит свыше 48 тысяч "квадратов". Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Современный жилой комплекс появится по адресу: улица Введенского, земельный участок 9. 

"В новостройке предусмотрено 516 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты грузоподъемностью тысяча и 630 килограммов. Первые этажи будут нежилыми, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По словам Овчинского, неподалеку от новостройки расположены детсады, школы и больницы, а также аптечные пункты, магазины и кафе. Сейчас началось возведение монолитных конструкций наземной части.

Придомовая территория также будет благоустроена: появятся зеленые насаждения, оборудуют шесть детских и две спортивные площадки, а также зоны отдыха для местных жителей, подчеркивают в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Подробные данные о программе реновации опубликованы на портале mos.ru. Получить всю детальную информацию о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По теме

"Уже во Львове": Киеву объявили тревожные новости

Положение дел в Незалежной становится все хуже

"С ума сошли": российская военная тактика вызвала ужас в США

Подходы к ведению боев сильно изменились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей