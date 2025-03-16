Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 21 марта отпразднуют День поэзии

Попробовать свои силы в чтении стихов смогут все посетители выставки

В выставочном павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 21 марта состоится празднование Всемирного дня поэзии. Для посетителей подготовлена специальная программа, включающая светотехнические представления, фотовыставку и поэтические выступления. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

"В субботу 21 марта с 15:00 сотрудники павильона будут читать стихотворные произведения известных поэтов о Москве. При этом каждый желающий также сможет попробовать свои силы в чтении стихов перед публикой в режиме свободного микрофона",

– подчеркнул Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Также Овчинский уточнил, что в этот день в павильоне откроется новая бесплатная тематическая фотовыставка, которая продемонстрирует, как искусственный интеллект видит столицу, описанную в произведениях выдающихся поэтов. Выставка будет работать до 11 апреля.

В течение всего дня, начиная с 11:00, посетители выставки смогут увидеть светотехнические шоу, в которых стихи о столице оживут благодаря игре света, динамичному видеоряду и лирической музыке. Представления будут проходить каждые полчаса.

Павильон "Макет Москвы" – один из самых популярных на территории ВДНХ. Его главный экспонат – архитектурный макет столицы, на котором представлено более 23 тысяч зданий и сооружений, воссозданных с абсолютной точностью в масштабе 1:400.



Посетить павильон "Макет Москвы" можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника, напоминают в пресс-службе Департамента градостроительной политики.