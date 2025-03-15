Овчинский: по программе реновации в Люблине возводят 10 новостроек

Овчинский: по программе реновации в Люблине возводят 10 новостроек
Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Здания рассчитаны более чем на три тысячи квартир

В рамках реализации программы реновации в Люблино появится десять новостроек, чья суммарная площадь составит около 340 тыс квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, больше всего жилых комплексов возведут на Люблинской улице – четыре штуки. На Краснодарской улице появится две новостройки, а на улицах Верхние Поля, Совхозная, Судакова и в Спортивном проезде построят по одному зданию. Суммарно в них будет более трех тысяч квартир с улучшенной отделкой.

"В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные, пассажирские и грузовые лифты. Жилые комплексы возводят в районе с качественной городской и транспортной инфраструктурой. Недалеко находится станция метро "Люблино", а также платформа Люблино и депо второго Московского центрального диаметра. Кроме того, рядом расположены учебные заведения, учреждения здравоохранения, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Как и в других ЖК, первые этажи зданий будут отведены под нежилые помещения – в будущем там смогут разместиться кафе, пункты выдачи, магазины и другие объекты предпринимательства, уточнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики. Также будут проведены работы по облагораживанию придомовой территории: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для горожан. Контроль за выполнением строительства осуществляет Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказало применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

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