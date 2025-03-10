Овчинский: выбраны подрядчики для возведения жилых домов в рамках проектов КРТ

Новые ЖК появятся в районах Ярославский, Кузьминки, Коньково и Черемушки

Московский фонд реновации жилья, выступающий оператором четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ), определился с подрядчиками, которые займутся проектированием и строительством жилых кварталов в районах Ярославский, Кузьминки, Коньково и Черемушки. Подробности рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Реорганизуемые участки общей площадью 10,55 га расположены по адресам: улица Бутлерова, владение 12, улица Введенского, владение 13, улица Каховка, владение 20А, Волгоградский проспект, владение 130, а также на части бывшей промзоны "Северянин". За счет реализации проектов КРТ на этих неэффективно используемых территориях вырастут современные жилые комплексы по программе реновации.

"Общая площадь квартир в них составит ориентировочно 143,2 тысячи квадратных метров. В новое жилье смогут переехать около пяти тысяч москвичей. Первые этажи новостроек спроектируют нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. По программе реновации город строит не только современные дома, но и создает качественную городскую инфраструктуру",

– рассказал Владислав Овчинский.

Столичную программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5176 старых домов. В новые квартиры в современных новостройках уже переехали или переселятся в ближайшие годы около миллиона москвичей. Вся актуальная информация о ходе реализации программы публикуется на портале mos.ru.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает строительство городских кварталов с развитой инфраструктурой на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. В рамках КТР по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые объекты, спортивные комплексы и пр. В настоящее время в городе согласовано и реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. гектаров.