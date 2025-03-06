Овчинский: в 2024 году 10 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ввели по проекту развития центра

Овчинский: в 2024 году 10 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ввели по проекту развития центра
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Всего в ЦАО обеспечили ввод в эксплуатацию 39 объектов капстроительства

По программе "Комплексное обустройство и развитие центральной части города Москвы" за прошлый год введено в эксплуатацию десять объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры является одним из главных условий создания комфортной для проживания городской среды.

"Из десяти инженерных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2024 году в центре столицы, особую значимость имеют такие крупные объекты, как велопешеходный мост в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана, пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную", – обратил особое внимание Овчинский.

Он также добавил, что завершились работы в рамках нескольких этапов возведения столичного вокзала Шелепиха.

Помимо этого, в округе появилось более 2,7 тысячи новых современных машино-мест в 18 крупных инвестобъектах, а также подключено 14 объектов капитального строительства к инженерным сетям в рамках инвестпрограмм сетевых компаний.

Всего в ЦАО в прошлом году обеспечили ввод в эксплуатацию 39 объектов капстроительства общей площадью порядка 1,2 миллиона "квадратов" из запланированных 968 тысяч "квадратов".

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