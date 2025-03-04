Овчинский: расселен первый дом по программе реновации в Останкинском районе

Около 140 жителей переехали в новый жилой комплекс

Первая пятиэтажка по программе реновации расселена на северо-востоке столицы в районе Останкино по адресу: улица Годовикова, дом 12, корпус 2. Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Теперь у переехавших из старого дома москвичей появился новый адрес: улица Годовикова, дом 10.

"В Останкинском районе расселили первую пятиэтажку по программе реновации. Около 140 жителей переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные, а также грузовые и пассажирские лифты", – обратил особое внимание Овчинский.

Он также отметил удобное расположение дома – в пешей доступности находятся станция метро “Алексеевская”, учебные заведения, медицинские объекты, а также пункты общественного питания.

Придомовую территорию новостройки уже благоустроили: там появились зоны для отдыха и спортивных занятий, а также зеленые насаждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился успехами в реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Подробные данные о программе реновации опубликованы на портале mos.ru. Получить всю детальную информацию о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".