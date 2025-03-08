Овчинский: пять домов по реновации возводят в районе Косино-Ухтомский

Овчинский: пять домов по реновации возводят в районе Косино-Ухтомский
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Все квартиры будут передаваться под заселение с готовой улучшенной отделкой

В Косино-Ухтомском районе на востоке столицы строят пять новостроек по программе реновации. Их общая площадь составит более 75 тысяч "квадратов". Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По два новых дома будет построено на улицах Оренбургской (владение 4 и земельный участок 26) и Черное Озеро (земельные участки 7 и 8). Еще один дом будет находиться по адресу: улица Камова, владение 24.

"В двух жилых комплексах, которые строят на улице Черное Озеро, суммарно предусмотрено 173 квартиры. Еще в двух домах на улице Оренбургской – 225 квартир. В новостройке на улице Камова – 185. Все квартиры по программе реновации будут передаваться под заселение с готовой улучшенной отделкой. Это позволит москвичам переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт", – сообщил Овчинский.

Он также добавил, что на первых этажах будут открыты организации социально-бытового назначения. Территория рядом будет благоустроена: появятся зеленые насаждения, зоны для спорта и отдыха.

Новостройки возводят в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся образовательные учреждения, рестораны, кафе, магазины и медучреждения. В пешей доступности от строящегося на улице Камова дома расположена станция третьего Московского центрального диаметра Ухтомская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился успехами в реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Подробные данные о программе реновации опубликованы на портале mos.ru. Получить всю детальную информацию о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По теме

США неожиданно пригрозили России

Американцы хотят и дальше использовать стратегию "кнута и пряника"

"Нацистский карлик": в Раде раскрыли секретный план Зеленского

Комик-президент все продумал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей