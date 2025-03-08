Овчинский: пять домов по реновации возводят в районе Косино-Ухтомский

Все квартиры будут передаваться под заселение с готовой улучшенной отделкой

В Косино-Ухтомском районе на востоке столицы строят пять новостроек по программе реновации. Их общая площадь составит более 75 тысяч "квадратов". Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По два новых дома будет построено на улицах Оренбургской (владение 4 и земельный участок 26) и Черное Озеро (земельные участки 7 и 8). Еще один дом будет находиться по адресу: улица Камова, владение 24.

"В двух жилых комплексах, которые строят на улице Черное Озеро, суммарно предусмотрено 173 квартиры. Еще в двух домах на улице Оренбургской – 225 квартир. В новостройке на улице Камова – 185. Все квартиры по программе реновации будут передаваться под заселение с готовой улучшенной отделкой. Это позволит москвичам переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт", – сообщил Овчинский.

Он также добавил, что на первых этажах будут открыты организации социально-бытового назначения. Территория рядом будет благоустроена: появятся зеленые насаждения, зоны для спорта и отдыха.

Новостройки возводят в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся образовательные учреждения, рестораны, кафе, магазины и медучреждения. В пешей доступности от строящегося на улице Камова дома расположена станция третьего Московского центрального диаметра Ухтомская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился успехами в реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Подробные данные о программе реновации опубликованы на портале mos.ru. Получить всю детальную информацию о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".