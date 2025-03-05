Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отметят Международный женский день

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отметят Международный женский день
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам

В Международный женский день гостей выставочного павильона "Макет Москвы" на ВДНХ ждет тематическая программа: фотовыставка, экскурсии, викторины, подарки и многое другое. Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция “Москва в женском прочтении”. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала "Россия" и многое другое", – сообщил Овчинский.

Также в праздничную субботу с 15 до 19 часов художники будут готовы написать бесплатные портреты для всех желающих, а посетительницам будут дарить цветы.

8 и 9 марта для гости смогут посетить экскурсию "Женский вклад в развитие столицы", рассказывающую о знаменитых представительницах женского пола, сыгравших важную роль в формировании столицы. Среди них инженеры, скульпторы, меценаты, а также деятели искусства.

Бесплатные экскурсии будут проходить за интервалом в два часа – в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Регистрация не требуется.

Также все желающие могут поучаствовать в тематической викторине. В 13:10, 15:10, 17:10 и 19:10 у москвичей и гостей столицы будет возможность проверить свои знания о столице и получить приятные призы.

Традиционно всех посетителей выставки в эти дни будут развлекать яркие светотехнические представления. Шоу проходят каждый полчаса с 11:00 до 19:30. Регистрация не требуется. Вход свободный.

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ остается одним из самых популярных среди посетителей – с момента открытия там побывали уже более 2,5 миллиона человек. Главный экспонат выставки – детализированный архитектурный макет столицы, который позволяет увидеть город с высоты и рассмотреть особенности его планировки и застройки.

Павильон открыт для гостей ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника, посещение остается бесплатным.

Дополнительную информацию, расписание световых шоу, а также запись на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении "Макет Москвы" или по телефонам: +7 (925) 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.

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