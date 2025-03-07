Владислав Овчинский рассказал об итогах российского конкурса строительной отрасли "А ну-ка, девушки"

Владислав Овчинский рассказал об итогах российского конкурса строительной отрасли "А ну-ка, девушки"
Фото: пресс-служба
Участницы продемонстрировали свои профессиональные навыки, а также личностные и творческие качества

Полина Фомина, ведущий специалист отдела календарно-сетевого планирования АО "Мосинжпроект", стала победительницей отраслевого конкурса в сфере строительства "А ну-ка, девушки". Церемония награждения прошла 5 марта на корпоративной площадке столичного Департамента градостроительной политики "Пространство". Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Цель конкурса – раскрыть профессиональный и творческий потенциал сотрудниц строительной отрасли. Участницами могли стать представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в сфере урбанистики и строительства города Москвы.

"Подобные мероприятия способствуют популяризации строительных профессий и повышают их престиж, в том числе среди женщин. Это дает возможности проявить себя и показать свое профессиональное мастерство. Так строительная отрасль становится более понятной и привлекательной для молодых специалистов",

– отметил Владислав Овчинский.

По решению представительного жюри в финал конкурса из более 30 участниц вышли семь девушек, лучше всего продемонстрировавшие свои профессиональные навыки, а также личностные и творческие качества. Среди них оказались как опытные инженеры с 11-летним стажем работы, так и начинающие специалисты. В финале им предстояли состязания творческого, гастрономического и интеллектуального характера. По словам Овчинского, все финалистки были очень талантливыми.

В результате победительницей была признана ведущий специалист отдела календарно-сетевого планирования АО "Мосинжпроект" Полина Фомина. Ей вручили ценный приз. Кроме того, жюри отдельно наградило трех конкурсанток, представивших самые яркие видеовизитки.

Мероприятие стало настоящим праздником для сотрудников Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, многие из которых пришли поболеть за конкурсанток.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
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