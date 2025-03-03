Овчинский: предприниматели арендовали 27 помещений на первых этажах новостроек в Измайлове

В построенных по программе реновации домах открываются аптеки, магазины, службы быта

Владельцы малого и среднего бизнеса охотно размещают свои предприятия в столичных новостройках, возведенных по программе реновации. Так, в районе Измайлово используется 27 помещений, предусмотренных под объекты социально-бытового назначения на первых этажах современных жилых зданий. Такие данные привел министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он напомнил, что первые этажи строящихся по реновации многоэтажек специально проектируют нежилыми. Размещение там магазинов, кафе, детских студий, стоматологий и прочих подобных объектов способствуют развитию городской среды и повышают уровень комфорта местных жителей. При этом бизнес получает дополнительные возможности для работы.

"На востоке столицы в Измайлове под заселение передали четыре новостройки по программе реновации. Сейчас в районе под объекты социально-бытовой инфраструктуры задействовано 27 помещений. Там открылось 12 торговых точек, четыре пункта выдачи заказов и столько же предприятий по предоставлению бытовых услуг",

– рассказал Овчинский, добавив, что на первых этажах новых домов в Измайлове также уже работают детский клуб, аптека, школа скорочтения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги реализации программы реновации. Он сообщил, что по состоянию на конец 2024 года введено 5,6 млн квадратных метров жилья. Это позволяет расселить свыше 1200 старых домов. Всего же в программу, которая была утверждена летом 2017 года, вошло 5176 старых зданий. Таким образом, к началу текущего года действующая программа реновации выполнена на 20%, а в ряде столичных районов уже полностью завершена.