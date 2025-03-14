Овчинский: на Одесской улице началось строительство ЖК для программы реновации

В новостройке будет 294 квартиры с готовой улучшенной отделкой

Новый жилой комплекс появится на Одесской улице в районе Зюзино – его строительство уже началось. Площадь здания составит примерно 31 тысячу квадратных метров и будет представлять собой двухсекционную новостройку. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В новостройке будет 294 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Пять из них предназначены для проживания маломобильных горожан: там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В семи минутах ходьбы от новостройки расположена станция метро "Нахимовский проспект"", – рассказал Овчинский.

Рядом с ЖК в пешей доступности располагаются школы, детские сады, поликлинники, аптеки, магазины и кафе. В подъездах новостройки предусмотрены специальные помещения для консьержей и колясочные. Первые этажи будут нежилыми, чтобы в будущем там могли открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Придомовую территорию также обустроят по современным стандартам, оборудовав там детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также проведут комплексное озеление.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.